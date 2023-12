Radu Drăgușin admite incertitudinea contractuală după golul înscris împotriva finalistei Ligii Campionilor

Radu Drăgușin a marcat împotriva finalistei Ligii Campionilor, Internazionale Milano, în Genoa - Inter 1-1, meci desfășurat în etapa a 18-a din Serie A.

Fundașul român a reușit să înscrie în urma unui corner, printr-o lovitură de cap care nu a putut fi parată de internaționalul elvețian, Yann Sommer. Golul a venit tocmai înainte de pauza partidei.

Radu Drăgușin a marcat împotriva finalistei Ligii Campionilor

După meci, Drăgușin a acordat un interviu DAZN în care a vorbit inclusiv despre situația sa contractuală cu clubul genovez.

„Un egal împotriva liderului clasamentului, mulțumită golului tău: poți să ne vorbești despre emoțiile serii?”

„A fost o seară în care am dat totul pe teren. Știam că va fi foarte dificil, dar am dat totul și, în final, am adus acasă un punct,” a declarat Drăgușin.

Drăgușin nu știe când, dar crede că va ajunge la o înțelegere cu Genoa

„Care este motivul pentru care faceți aceste meciuri bune în special acasă?”

„Acasă totul pare mai ușor, pentru că îi avem pe oamenii noștri care ne împing de la spate. Poate avem un impuls în plus,” a adăugat internaționalul român.

„Cât mai durează până la reînnoirea contractului?”



„Nu știu, va trebui să vedem, dar vom ajunge la o înțelegere,” a conchis Radu Drăgușin, conform Tutto Mercato Web.

Cuvinte la superlativ despre Radu Drăgușin: ”Și nu mă joc cu ele când spun lucrurile astea!”