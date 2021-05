"Meritau sa joace astfel de meciuri!" Man si Mihaila, out de la partida cu Atalanta! Ce a spus antrenorul Parmei despre retrogradare

Parma joaca fara Man si Mihaila cu Atalanta, in a 35-a etapa din Serie A.

Dennis Man s-a accidentat in meciul cu Crotone, fiind indisponibil pana la finalul acestui sezon, iar Valentin Mihaila a acuzat probleme cauzate de o pubalgie. Astfel, romanii vor rata meciul cu Atalanta, programat astazi, de la ora 16:00.

Inaintea partidei, antrenorul Parmei a vorbit despre absentele din lot si despre retrogradare, cerandu-si iertare pentru ca nu a reusit sa salveze echipa. Roberto D'Aversa a spus ca, desi a crezut ca Parma ar putea evita retrogradarea, numeroasele accidentari din lot si-au pus amprenta.

"E pacat, jucatorii meritau sa joace asemenea meciuri cu echipe precum Atalanta, sau cel de la Roma cu Lazio. Sunt probleme mari de efectiv, dar oricine imbraca tricoul Parmei trebuie sa-si faca datoria.

Noi vom incerca sa dam o replica cat mai puternica, chiar daca s-a dat deja acest verdict al retrogradarii pe care inca nu pot sa-l accept. Asta pentru ca aceasta echipa este de Serie A.

Dar in acest sezon si accidentarile au jucat un rol important, a fost mereu un handicap. Poate nici eu nu am reusit sa le transmit ce trebuiau sa faca.

Dar nu regret ca m-am intors la echipa. Eu chiar am crezut ca ne putem salva, nu am reusit si imi cer iertare. Sunt foarte atasat de acest club, a fost o decizie sentimentala.

Mai am un an de contract, dar la final voi discuta cu conducerea daca mai raman sau nu. Nu stau doar pentru ca ma leaga o hartie, e doar o formalitate.

A fost o mare dezamagire pentru noi toti, am trait o perioada incredibila prin care alte echipe trec in 6-7 ani. Au fost atatea meciuri in care am condus cu doua goluri, nu mai zic de meciul de la Cagliari in care in minutul 91 eram victoriosi, dar la final am pierdut.

Au fost multe meciuri in care rezultatul final nu a fost cel meritat. Stiu ca baietii sunt dezamagiti. Se spune ca cei invinsi sunt orfani, nu au tata, de aceea ma simt responsabil pentru tot.

Nu stiu ce s-ar fi intamplat daca as fi antrenat echipa tot sezonul, au venit multi jucatori noi, multi straini, au fost probleme de comunicare, de integrare. Eu cred ca lucrurile ar fi stat altfel daca eram din start", a declarat Roberto D'Aversa la conferinta de presa dinaintea partidei.

In acest moment, Parma este retrogradata matematic, fiind pe locul 19, cu 20 de puncte.