"Nu e calitate, e lupta, e bataie! Ar fi bine sa faca asta!" Ce sfat au primit Man si Mihaila dupa ce Parma a retrogradat in Serie B

Dennis Man si Valentin Mihaila au reusit evolutii bune in primul lor sezon in Serie A.

In ciuda prestatiilor celor doi romani, Parma nu a reusit sa se salveze de la retrogradare. Oficialii clubului au anuntat ca nu au de gand sa renunte la niciunul dintre fotbalistii importanti, sperand ca acestia vor ajuta echipa sa revina cat mai curand in prima liga.

In timp ce Giovanni Becali a transmis ca Man si Mihaila ar avea multe de castigat daca ar ramane in Serie B, fostul fotbalist Paul Codrea i-a sfatuit pe cei doi romani sa incerce sa plece de la Parma.

"Spre surprinderea mea, amandoi s-au integrat repede. La Man chiar nu ma asteptam sa o faca, chiar daca de el imi placea si inainte, are multa calitate. Serie B este un campionat de uzura, nu e calitate, nu e bine pentru ei sa ramana acolo.

Ar fi bine sa plece de la Parma. Serie B e un campionat greu. Am jucat acolo cativa ani. Multa cantitate, dar nu e calitate, e lupta, e bataie, iar ei doi nu sunt genul acesta. Sigur, nu e un capat de tara sa joci in Serie B, dar e cu totul alt nivel", a declarat Paul Codrea, la Radio Gold Fm.

Fostul mijlocas care a evoluat timp de 12 ani in fotbalul din Italia a comentat si motivele pentru care sportivii romani nu reusesc sa se impuna la echipele din strainatate.

"Ai nostri, multi, se intorc repede acasa, pentru ca aici sunt tinuti in brate. Evaluarea o fac cei interesati sa-i umfle, ei chiar cred ca sunt la acea valoare, iar cand se confrunta cu jucatori cu adevarat valorosi, au probleme mari. Pana sa plece, nu dau de greu, sunt protejati", a spus Codrea, care a vorbit si despre acuzatiile care i se aducea in trecut, cand era considerat 'protejatul lui Piturca'.

"Mereu s-a spus despre mine ca sunt protejatul lui Piturca, dar nimeni nu stie cate sacrificii face un sportiv pentru a ajunge in top si, apoi, sa ramana acolo.

Am ajuns acolo crescut fara tata, organ, in internat de la 10 ani. Asta e performanta mea, ca am ajuns pana acolo. Sa joc 12 ani in Italia, la Euro, la nationala, fara combinatii. Nu ma tinea Piturca in brate, pentru ca asa m-au mai tinut vreo cinci selectioneri si altii in Italia. Nu aveam alaturi de mine vreun Becali, vreun Borcea sau altul cu gura mare, care isi promovau jucatorii.

Erau cativa, eu, Cocis, Soava, pe care nu-i proteja nimeni. Cand se pierdea meciul, cine erau vinovati? Cei de care am amintit. Noi eram, insa, ce care munceam si nu ne vedeam, ca Gattusso. Invizibili, dar utili, nu iesea, in evidenta prin goluri. In Italia, asemenea jucatori se vad.

Lumea crede ca veneam la nationala sa castigam bani. Gresit! La nationala nu castigi bani, iar asta trebuie sa li se explice oamenilor care ne injura. Noi, daca veneam la nationala, nu ne umpleam de bani. Aveam 100 de euro diurna. Financiar avea de castigat doar la o calificare, dar noi veneam pentru Romania", a adaugat Paul Codrea.