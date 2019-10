La pauza era deja 7-0! Scorul preliminariilor pentru CM a fost facut astazi! Fabulos: echipa oaspete a avut un singur fan, care s-a deplasat 6.000 kilometri!

Iranul a distrus nationala Cambodgiei cu scorul de 14-0, urcand pe primul loc in grupa din care mai fac parte Bahrain, Hong Kong si Irak. Cambodgia ocupa ultimul loc al grupei, cu un singur punct acumulat. Ar fi avut ocazia sa marcheze, insa au ratat un penalty in cea de-a doua repriza.

Spectacolul si atentia nu au fost doar pe teren, ci si in tribune. Cambodgia a avut un singur sustinator la meci, care a cantat pe durata intregii partide la toba sa, chiar daca echipa a fost zdrobita la un scor coplesitor. Suporterul a strbatut aproape 6000 de km pentru a sustine echipa nationala.

@TrollFootball

Today Iran played against Cambodia and won 14-0 . This man was the only Cambodian fan in the stadium ! Give that man a medal! pic.twitter.com/UOMDZf2iYT