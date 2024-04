Cotat la 6.5 milioane de euro de site-urile de specialitate, internaționalul român care a făcut furori în cele două jocuri de pregătire ale primei reprezentative din martie (1-1 vs. Irlanda de Nord și 2-3 vs. Columbia) mai are contract cu Parma până la finele stagiunii 2024/25.

La ce capitol excelează Dennis Man în Italia: ”Deasupra tuturor!”

După 27 de prezențe în liga secundă a Italiei, în sezonul în curs, Dennis Man și-a trecut numele pe tabela de marcaj în 11 situații. Pe deasupra, internaționalul român a oferit și cinci pase decisive colegilor săi.

Conform parmalive.com, Dennis Man este primul în topul celor mai buni marcatori în rândul jucătorilor de la Parma, cu cele 11 goluri. Poziția secundă e ocupată de polonezul de 23 de ani, Adrian Benedyczak, cu 10 reușite.

Podiumul este completat de spaniolul Adrián Bernabé, care a înscris până în clipa de față șase goluri, iar celălalt internațional român de la Parma, Valentin Mihăilă, și-a strecurat numele în TOP 4 cu patru reușite.

În topul celor mai buni marcatori din Serie B, Dennis Man împarte a patra poziție alături de Patrick Cutrone (Como), Pietro Iemmello (Catanzaro) și Pedro Mendes (Ascoli).

Parma, în acest sezon

Parma merge ceas în eșalonul secund al Italiei. Clubul a pus stăpânire pe fruntea clasamentului cu 65 de puncte și se află la șapte lungimi de ocupanta locului secund, Como.

Echipa pregătită de Fabio Pecchia a înregistrat până în clipa de față 19 victorii, opt rezultate de egalitate și patru înfrângeri, după 31 de etape desfășurate în Serie B.