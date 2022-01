”L-au atacat!”. Ce s-a întâmplat cu românul care a primit de la FIFA ”Premiul Puskas” pentru cel mai frumos gol al anului

Premiat cu ”FIFA Puskas Award” pentru cel mai frumos gol al anului 2019, românul Daniel Zsori (21 de ani) a semnat în această lună un contract cu Zalaegerszegi TE, din prima ligă maghiară.

Atacantul născut în Oradea, care însă evoluează la naționala Under 21 a Ungariei, aparține de MOL Fehervar, care l-a împrumutat mai întâi la Budaors, apoi la Budafok și, acum, la Zalaegerszeg.

”De-a lungul conversațiilor pe care le-am purtat cu Daniel, mi-am dat seama că trăiește pentru fotbal. În același timp însă, perioada de după ce a câștigat premiul a fost mai dificilă.

A obținut o distincție prestigioasă, așa că așteptările lui au crescut, au început să apară și atacuri nemeritate asupra sa, nici el nu a știut cum să reacționeze la început.

Mă refer la tot felul de comentarii și postări de pe internet, mulți nu au înțeles că premiul primit de Daniel a fost pentru cel mai frumos gol al anului, nu pentru cel mai bun fotbalist din lume.

El este un jucător încă tânăr și foarte sensibil, dar cred că acum a depășit toată această situație”, a explicat în Nemzeti Sport fostul său antrenor de la Budafok, Csaba Csizmadia, și el jucător în naționala Ungariei născut în România.

Daniel Zsori a primit ”FIFA Puskas Award” pentru un gol înscris pentru Debrecen chiar la debutul său în prima ligă din Ungaria, în 2-1 cu Ferencvaros Budapesta.

Reușita, o foarfecă de toată frumusețea, a venit în prelungirile întâlnirii. Atacantul a primit premiul la gala forului mondial, unde a fost prezent și Lionel Messi, cel mai bun fotbalist (și) al anului 2019.

OFFICIAL: Daniel Zsori wins the wins the 2019 #Puskas award for his goal against Ferencvaros.#TheBestAwards pic.twitter.com/IcBhRKa8Il