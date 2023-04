Daniel Borugă a devenit viral cu explicațiile pentru jucătorii de la Ohod Al Medina, din liga a doua a Arabiei Saudite, de la finalul meciului. Antrenorul român a încercat să-și capaciteze jucătorii, numai că limba engleză i-a dat mici bătăi de cap.

„Defens, perfect. Perfect. Senzational! Speed, perfect. Atac, perfect. Presion, perfect. Number one, number one team. Incredibil! Incredibil! Perfect! Perfect! No greșeală! Perfect. Pas, pas, pas, no problem! OK? Lateral presion. Dublaj, presion, triplaj, presion”, a fost discursul lui Daniel Borugă în tentativa de a vorbi în limba engleză.

Daniel Borugă: „Vreau să faci, să dregi, să te duci în stânga, în dreapta!”

În prezent, Daniel Borugă face parte din staff-ul lui Augustin Călin la Osod Al Medinah. Însă, în trecut, tehnicianul licențiat la Federația Română de Fotbal a pregătit echipa națională regală a României, o inițiativă a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei, pe care a condus-o de pe margine la mai multe jocuri de pregătire. De atunci a mai apărut un filmuleș cu Borugă în primplan, când încearcă să-și capaciteze elevii la pauză.

„Simplu! Simplu! Simplitate, simplitate, simplitate! Frate, sunt morți! În a doua acuma sunt căzuți!

Simplu! Deschidem aicea: fundașul central trebuie să fie aici (n.r. pe linia de fund a terenului), chiar în afară, să o țină în teren. S-a blocat Mihailcea? Pe fundaș! Să țină și fundașul lateral. Fundașul central are presiune! Pe fundaș! Exact ce-a făcut de două ori. E perfect! E foarte bine băieți! E altceva! Fotbalul este efort.

Cristi, vreau mai mult să ieși, să faci, să dregi, să te duci în stânga, să te duci în dreapta. Deci nu mai merge, frate! E prea simplu! Câțiva ați venit puțin nepregătiți. E prea simplu!

Andrei, poziție clară unu cu unu! Tu tragi la poartă de la 17 metri?! La ce zonă?! Colț careu 16 metri lateral! N-ai cum! Acolo e unu cu unu. L-ai făcut pe dreptul, l-ai făcut pe stângul și dai centrare în fața porții sau dai la poartă! N-ai voie acolo!”, au fost explicații antrenorului.