Ternana, echipă din Serie B, a anunțat sâmbătă împrumutul mijlocașului român Andrei Mărginean (22 de ani) de la Sassuolo.

Comunicatul clubului Ternana despre împrumutul lui Andrei Mărginean

”Ternana anunță achiziționarea jucătorului Andrei Mărginean de la US Sassuolo. Mijlocașul român născut la Zlatna pe 3 iulie 2001 se mută la Terni sub formă de împrumut pe un sezon.

După ce a debutat pentru echipa din orașul său natal, Andrei s-a transferat la US Sassuolo în ianuarie 2018. În tricoul neroverde, la Under 17 și Primavera, a avut 60 de apariții, marcând 15 goluri și oferind 6 assist-uri.

În ultimii doi ani a jucat în Serie C, la ACR Messina și Novara, adunând 50 de apariții, 7 goluri și 2 pase de gol.

Mărginean a jucat de 16 ori în echipele naționale ale României Under 17, Under 18, Under 20 și Under 21”, a precizat Ternana în comunicatul de pe site-ul oficial al clubului.

Antrenorul Cristiano Lucarelli l-a inclus în lotul pentru meciul de cupă de astăzi

Tânărul mijlocaș a fost inclus de antrenorul Cristiano Lucarelli în lotul pentru meciul de astăzi din Cupa Italiei, cu Salernitana, echipă la care este convocat de Paulo Sousa un alt tânăr mijlocaș român, Andres Sfait, în vârstă de 18 ani.

”Obiectivul întotdeauna este să fim o echipă proactivă, fizică, una care vrea să lupte. Clubul construiește o echipă care este în concordanță cu obiectivul declarat al salvării de la retrogradare.

Vor sosi la echipă Favilli, operațiunea la el este completă, și noul jucător român (n.r. - Mărginean).

Este un mijlocaș înalt de 1,90 metri, care vine să ne întărească linia mediană”, a explicat Lucarelli în conferința de presă dinaintea meciului cu Salernitana din Cupă.

Cristiano Lucarelli, idol la Livorno, locul de naștere al Partidului Comunist Italian

Noul antrenor al lui Mărginean, Cristiano Lucarelli (47 de ani), este un fost atacant de top, golgheter în Serie A în sezonul 2004-2005, care a evoluat în naționala Italiei și la echipe de club ca Atalanta, Valencia, Lecce, Torino, Livorno, Șahtior Donețk, Parma sau Napoli.

Sezoanele petrecute la Livorno l-au făcut celebru, în primul rând pentru maniera în care își celebra numeroasele goluri înscrise.

Pumnul încleștat, ridicat în sus, considerat simbol al Partidului Comunist, declarațiile fotbalistului (”Noi, cei de la Livorno, nu primim favoruri de la arbitri pentru că suntem comuniști”) ori admirația față de Che Guevara rămân dovezi pentru opțiunea politică fermă de extremă stânga a lui Cristiano Lucarelli, considerat și acum un idol de fanii lui Livorno, locul de naștere în 1921 al Partidului Comunist Italian.