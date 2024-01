Impresarul lui Radu Drăgușin lămurește situația fundașului român: "Va fi cel mai mare din istoria fotbalului românesc"

Fabrizio Romano, jurnalist sportiv italian expert în transferuri, a scris pe contul de Twitter că Tottenham Hotspur s-a înțeles cu Radu Drăgușin cu privire la transferul său în Premier Legue și urmează să se înțeleagă și cu Genoa.

Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin

După ce jurnalistul Fabrizio Romano ar fi scris că există un acord între clubul din Premier League și fundașul român, impresarul lui Radu Drăgușin a ținut să facă anumite precizări despre situația actuală a jucătorului de la Genoa.

"Cu siguranţă va fi anul (n.r. - 2024) lui Radu Drăguşin. A crescut fantastic în această perioadă şi cred că toată lumea a observat acest lucru. Sunt sigur că şi anul 2024 va fi unul cel puţin la fel de bun.

Foarte mulţi au spus că eu aş face un soi de marketing pentru Radu, însă e total fals. Atunci când marile publicaţii de specialitate ale lumii scriu despre el, nu mai poate fi vorba despre marketing.

Pentru că se discută mult despre plecarea lui de la Genoa, am citit şi eu că sunt interese din partea celor de la Milan, Napoli şi Tottenham, însă eu pot să spun că nu am nimic concret în momentul de faţă. Nu am discutat cu nimeni. Totul ţine de Genoa.

În momentul în care Genoa se va înţelege cu un anume club, atunci voi discuta şi eu despre transferul jucătorului. Dacă se va face acest transfer, va fi cel mai mare din istoria fotbalului românesc, dar şi din istoria lui Genoa.

Am putea vorbi despre ce se va întâmpla acum, şi nu în vară. Cred că lucrurile se vor rezolva cât de curând", a spus Florin Manea, potrivit Orange Sport.