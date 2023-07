Impresarul confirmă transferul lui Ionuț Radu! Cât trebuie să plătească Bournemouth

Impresarul Oscar Damiani a confirmat acordul dintre Inter și Bournemouth pentru transferul lui Ionuț Radu. Conform presei din Italia, Radu va fi împrumutat pentru un sezon la formația din Premier League, iar opțiunea pentru transferul definitiv este în valoare de 8 milioane de euro.

Ionuț Radu, împrumutat la Bournemouth. Clauză de 8 milioane de euro

"Da, transferul la Bournemouth este rezolvat. Suntem toți fericiți, atât jucătorul, cât și Inter. Nu e important ce alte oferte a mai avut.



Radu va juca acum în cel mai important campionat din lume. Să sperăm că se va descurca bine și va juca", a spus Oscar Damiani, pentru FC Inter News.

La Bournemouth, Radu se va lupta pentru postul de titular cu brazilianul Neto (34 de ani), fostu goalkeeper de la Juventus sau Barcelona, care este și căpitanul echipei. La dispoziția antrenorului spaniol Andoni Iraola mai sunt în acest moment portarii Mark Travers (24 de ani) și Darren Randolph (36 de ani).

În sezonul trecut, Radu a fost împrumutat de Inter la Cremonese și Auxerre.

Evaluat la 15 milioane de euro în 2019, cota de piață a lui Ionuț Radu s-a prăbușit în ultimele sezoane. Acum este evaluat la 3,5 milioane de euro de site-urile de specialitate.

Ionuț Radu, la prima experiență în Anglia

Ionuț Radu a plecat din România în 2013, când a lăsat Dinamo pentru Pergolettese Youth. În scurt timp a ajuns în academia lui Inter Milano, unde a parcurs toate etapele posibile.

De-a lungul timpului a mai evoluat sub formă de împrumut la Avellino, Genoa, Parma, Cremonese și Auxerre. Radu mai are contract cu Inter până în iunie 2025, astfel că va evolua sub formă de împrumut la Bournemouth.

Între 2020 și 2022, Radu a evoluat pentru Inter Milano. Portarul a strâns în total cinci meciuri oficiale pentru echipa de seniori a lui Inter, respectiv 58 de jocuri pentru echipa Primavera. Românul are în palmares un titlu în Serie A, o Cupă a Italiei și o Supercupă.

Ionuț Radu a evoluat până acum în patru meciuri pentru echipa națională a României. Conform site-ului de specialitate Transfermarkt, cota sa de piață se ridică la 3,5 milioane de euro. În 2019, românul era cotat la 15 milioane de euro.