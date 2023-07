Fabrizio Romano anunță transferul lui Ionuț Radu în Premier League!

Inter a decis să nu îl ia pe Ionuț Radu în cantonamentul din Japonia, iar portarul român a bătut palma între timp cu Bournemouth. Portarul naționalei României va fi împrumutat pentru un sezon la formația care a încheiat ultimul sezon din Premier League pe locul 15.

Reputatul jurnalist Fabrizio Romano anunță că Radu va face vizita medicală în cursul zilei de miercuri, iar ulterior va semna cu Bournemouth. Clubul din Premier League va avea și opțiunea de a-l transfera definitiv pe goalkeeper-ul bucureștean.

La Bournemouth, Radu se va lupta pentru postul de titular cu brazilianul Neto (34 de ani), fostu goalkeeper de la Juventus sau Barcelona, care este și căpitanul echipei. La dispoziția antrenorului spaniol Andoni Iraola mai sunt în acest moment portarii Mark Travers (24 de ani) și Darren Randolph (36 de ani).

În sezonul trecut, Radu a fost împrumutat de Inter la Cremonese și Auxerre.

Evaluat la 15 milioane de euro în 2019, cota de piață a lui Ionuț Radu s-a prăbușit în ultimele sezoane. Acum este evaluat la 3,5 milioane de euro de site-urile de specialitate.

Înainte de a se transfera în Italia, Ionuț Radu a fost junior la Viitorul București, FCSB și Dinamo.

