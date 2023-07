Adevăratul motiv pentru care Ionuț Radu merge în Premier League. Ce scrie presa din Anglia

Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat că Bournemouth a bătut palma cu Inter, iar românul ar urma să fie împrumutat în Anglia. În sezonul precedent, Radu a apărat pentru Cremonese și Auxerre.

Ce scrie presa din Anglia despre transferul lui Ionuț Radu

Jurnaliștii de la publicația Daily Echo, din Bournemouth, au analizat transferul lui Ionuț Radu la echipa locală. Aceștia sunt de părere că românul va fi rezerva căpitanului Neto (34 de ani) pe toată durata sezonului, însă acesta ar putea apăra în Cupa Angliei sau în Cupa Ligii.

"Radu vine după ce a apărat ultima oară la Auxerre. Acolo s-a luptat pentru postul de titular cu Siriki Dembele, care era împrumutat chiar de la Bournemouth. Cei doi portari nu au reușit să o ajute pe Auxerre să evite retrogradarea.

Ne așteptăm ca Radu să-l țină în gardă pe titularul Neto, în timp ce Darren Randolph va rămâne cu siguranță a treia opțiune. Mark Travers urmează să fie împrumutat în Championship pentru a căpăta experiență. Tânărul Cameron Plain va fi și el o opțiune în noul sezon", au mai scris jurnaliștii britanici.

Neto apără din august 2022 pentru Bournemouth. Acesta a adunat 28 de jocuri oficiale până acum între buturile echipei și are șase partide fără gol primit. Neto a mai jucat de-a lungul carierei pentru nume mari precum Fiorentina, Valencia, FC Barcelona sau Juventus.

Cifrele portarului

Ionuț Radu a plecat din România în 2013, când a lăsat Dinamo pentru Pergolettese Youth. În scurt timp a ajuns în academia lui Inter Milano, unde a parcurs toate etapele posibile.

De-a lungul timpului a mai evoluat sub formă de împrumut la Avellino, Genoa, Parma, Cremonese și Auxerre. Radu mai are contract cu Inter până în iunie 2025, astfel că va evolua sub formă de împrumut la Bournemouth.

Între 2020 și 2022, Radu a evoluat pentru Inter Milano. Portarul a strâns în total cinci meciuri oficiale pentru echipa de seniori a lui Inter, respectiv 58 de jocuri pentru echipa Primavera. Românul are în palmares un titlu în Serie A, o Cupă a Italiei și o Supercupă.

Ionuț Radu a evoluat până acum în patru meciuri pentru echipa națională a României. Conform site-ului de specialitate Transfermarkt, cota sa de piață se ridică la 3,5 milioane de euro. În 2019, românul era cotat la 15 milioane de euro.