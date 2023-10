Ianis Hagi și-a făcut debutul la Deportivo Alaves, pentru care a strâns deja șase partide în La Liga.

Formația sa de proveniență a trecut prin schimbări după împrumutul românului, iar duminică dimineața au anunțat un antrenor nou.

El a semnat un contract pe trei ani și jumătate la Ibrox, valabil până în 2027. Vorbind pentru prima dată după numirea sa, Clement a declarat: "Sunt onorat că am fost numit noul manager al clubului Rangers și aș dori să mulțumesc consiliului de administrație pentru că mi-a oferit această oportunitate.”

"Sunt extrem de entuziasmat de această șansă de a obține succes la unul dintre cele mai emblematice cluburi din Europa în cele patru competiții rămase din acest sezon și dincolo de el.”

