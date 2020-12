Ianis, din nou rezerva in echipa lui Gerrard! Hagi a jucat doar 15 minute in victoria cu 4-0 a lui Rangers din campionat 

Rangers a invins-o cu 4-0 pe Ross County in a 16-a etapa a campionatului scotian.

Golurile echipei lui Steven Gerrard, care este lider detasat in Premiership, au fost reusite de Roofe, Tavernier, Defoe si Morris, acesta din urma inscriind in propria poarta.

Ianis Hagi a inceput meciul ca rezerva si a fost introdus pe teren abia in minutul 75. In cele aproximativ 15 minute petrecute pe gazon, romanul nu a reusit nimic spectaculos.

De altfel, Hagi nu a mai prins prea multe minute in echipa lui Gerrard, in meciurile din campionat, de la finalul lunii octombrie, cand a jucat 83 de minute. De atunci, el a mai prins, in medie, cate 20 de minute.

In 4 dintre partidele disputate in toate competitiile de Rangers in ultimele 6 saptamani, Ianis a fost lasat pe banca de rezerve, fara a fi utilizat vreun minut.

Rangers este neinvinsa de la inceputul lunii august, adunand 19 victorii si 4 remize in ultimele 4 luni.