Rangers - Standard Liege, LIVE TEXT de la ora 22:00 | Ianis Hagi poate reveni titular in echipa scotienilor

Rangers va juca pe teren propriu, impotriva lui Standard Liege, intr-un meci din etapa a 5-a a grupelor Europa League. Echipa lui Ianis Hagi este lider in grupa D, cu 8 puncte, iar cu o eventuala victorie in aceasta seara isi poate asigura prezenta in primavara Europa League. Pe locul secund in grupa este Benfica, tot cu 8 puncte, dar cu un golaveraj mai bun.

Standard Liege ocupa ultimul loc in grupa D, cu 3 puncte, fiind la egalitate cu ocupanta locului 3, Lech Poznan, dar cu un golaveraj mai slab.

In campionatul intern, Rangers merge perfect si se afla pe primul loc in campionat cu 41 de puncte, dupa 15 meciuri jucate. Standard Liege este pe locul 5 in campionatul belgian, cu 24 de puncte, fiind la 4 puncte in spatele liderului Beerschot. Belgienii vin dupa o serie de 3 remize consecutive in competitia interna.

In meciul tur dintre cele doua echipe, Rangers s-a impus in Belgia cu 2-0. In acea partida, Ianis Hagi a fost titular, dar nu a reusit sa aiba vrea realizare. Hagi JR. poate fi titular din nou in Europa League, dupa ce in ultimul meci din Cupa Scotiei, castigat de Rangers cu 4-0, impotriva lui Falkirk, a fost folosit de Gerrard toate cele 90 de minute.