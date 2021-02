Ianis Hagi, remarcat de presa din Scotia dupa calificarea lui Rangers in optimile Europa League! Ce note a primit pentru evolutia din meciul cu Antwerp

Ianis Hagi a fost titular in meciul retur din 16-imile Europa League.

Romanul nu a reusit sa inscrie si nici nu a dat vreo pasa de gol, insa jurnalistii din Scotia l-au laudat la finalul partidei cu Antwerp, incheiata cu scorul de 5-2 pentru echipa lui Steven Gerrard.

Cei de la The Scotsman au scris ca Ianis Hagi a oferit multe mingi utile coechipierilor sai, fiind un coleg de vis. :)

"A jucat un rol subtil, dar si-a pus in valoare colegii, le-a creat spatii si le-a oferit mingi utile. A inchis bine culoarul la primul gol si a avut o atingere superba la reusita a 3-a. E visul oricarui coechipier", au notat scotienii.

Jurnalistii de la The Herald i-au acordat nota 7 pentru evolutia din returul cu Antwerp, punctand ca "a aplicat o presiune buna inainte de goluri. A dat un sut puternic pe poarta dintr-un unghi dificil in prima repriza. Parea periculos ori de cate ori ajungea la minge."

De asemenea, cei de la The Scottish Sun l-au laudat pentru inteligenta manifestata in joc.

"E un jucator atat de inteligent si un real atu pentru Rangers in meciuri ca acestea. A ajuns in numeroase zone bune, dar de prea multe ori mingea sa nu a fost suficient de bună. A avut un rol importanta in cel de-al treilea gol al lui Kent, inainte de a fi inlocuit", au scris scotienii, care l-au notat cu 6.

Rangers s-a calificat in optimile Europa League cu scorul general de 9-5. Astazi, echipa lui Gerrard isi va afla adversarii, putand infrunta Manchester United, Arsenal, Tottenham, AC Milan sau Dinamo Kiev in lupta pentru un loc in Final 8-ul competitiei.