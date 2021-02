"Am adus jucatori cheie!" Ianis Hagi, remarcat de Steven Gerrard! "Am fost de neoprit pana in acest punct" 

Rangers se va duela joi cu Antwerp pentru un loc in optimile de finala ale Europa League.

Scotienii, care au castigat meciul tur cu scorul de 4-3, vor juca meciul decisiv pe terne propriu, de la ora 19:55. Inaintea partidei, antrenorul Steven Gerrard a vorbit despre transferurile realizate in ultimii ani, pe care le considera extrem de importante pentru modul in care s-a transformat echipa.

"Cred ca am recrutat foarte bine, am adus jucatori cheie pentru ceea ce ne-am dorit. Asta a fost foarte important. Consider ca experienta precedentelor doua sezoane am folosit-o in favoarea noastra.

Cred ca a fost o combinatie de factori. Principalul plus al nostru a fost reprezentat de foamea de rezultate. Am fost de neoprit pana in acest punct", a declarat Steven Gerrard la conferinta de presa dinaintea partidei cu Antwerp.

Ianis Hagi este anuntat titular la meciul de joi seara de jurnalistii scotieni, care au amintit de evolutia perfecta a romanului din duelul cu Braga, din sezonul precedent.