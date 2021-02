GOOOOL MONDIAL Stanciu! A pus mingea in vinclu in stilul lui Messi! Lovitura libera batuta MAGISTRAL! VIDEO

Nicolae Stanciu incheie saptamana perfecta inceputa cu Leicester, in Europa League, cu o dubla in campionatul din Cehia!

Mijlocasul roman a reusit o dubla in deplasarea cu Slovacko! Condusa in doua randuri de echipa de pe locul 3, Slavia a revenit si s-a impus cu 3-2, continuand marsul spre un nou titlu.



Stanciu a egalat la 1, in minutul 36, din penalty, apoi la 2, in minutul 72, dupa o lovitura libera batuta excelent! Executia sa s-a dus direct la vinclu si nu i-a dat nicio sansa portarului Kolar, care s-a aruncat disperat dupa minge! Lingr a dat golul decisiv pentru Slavia, in minutul 81.

Stanciu e aproape de un nou titlu cu echipa din Praga. Slavia are 11 puncte avans fata de rivala Sparta, care a jucat insa un meci in minus. Slavia e neinvinsa in 21 de etape: are 17 victorii si 4 egaluri! Si in Europa lucrurile merg excelent pentru campioana Cehiei. Slavia a trecut de Leicester (2-0 in deplasare, dupa 0-0 la Praga) si va intalni Glasgow Rangers in optimile Europa League.

Cum a marcat Stanciu cu Slovacko: