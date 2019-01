GOOOLAZO Chipciu! Romanul a inscris pentru Sparta cu un sut fabulos din voleu; Stanciu si Nita au jucat si ei. VIDEO

Alex Chipciu a inscris un gol superb pentru Sparta Praga in meciul cu Energie Cottbus.

Sparta Praga s-a impus cu 2-0 in meciul amical disputat impotriva nemtilor de la Energie Cottbus. Alex Chipciu a marcat un gol fantastic in repriza secunda. Stanciu si Nita au evoluat si ei. Nicusor Stanciu a marcat in primul amical al Spartei din aceasta iarna.

Maxim a marcat si el

Si Alexandru Maxim a marcat astazi. El a punctat in egalul 2-2 dintre Mainz si Freiburg.