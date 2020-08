George Puscas a marcat singurul gol al lui Reading in amicalul cu Tottenham.

Puscas a fost introdus pe teren in minutul 58, iar in minutul 80 a inscris din penalty. N-a fost bucurie in tabara lui Reading. Echipa lui Puscas era condusa cu 4-0 inainte de reusita lui Puscas! Tottenham - Reading s-a terminat 4-1.