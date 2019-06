OFICIAL | Florentin Matei nu mai este jucatorul FCSB! Anuntul facut de club

FCSB a renuntat oficial la Florentin Matei.



FCSB a anuntat pe contul oficial de Facebook ca Florentin Matei si-a reziliat contractul cu clubul. Matei a jucat in 6 partide in partea a doua a sezonului pentru FCSB, fara a marca vreun gol.



"Multumim, Florentin Matei! FCSB anunta ca a ajuns la un acord cu Florentin Matei pentru terminarea contractului, odata cu incheierea sezonului 2018-2019. Mijlocasul in varsta de 26 de ani a evoluat, in editia recent incheiata de campionat, in sase partide, fara sa inscrie. Clubul nostru ii multumeste pentru contributie si ii ureaza mult succes in viitor!", a fost mesajul postat pe contul oficial de Facebook al FCSB.

Matei a cerut bani pentru a pleca de la FCSB

Florentin Matei nu a vrut sa se desparta de FCSB. Gazeta Sporturilor scria ca Matei a cerut 3 salarii pentru a pleca de la vicecampioana, adica suma de 45.000 de euro. Intre timp, cele doua parti s-au inteles, iar Matei a plecat de la FCSB.

"Sunt unii jucatori... El crede ca fenteaza fotbalul toata viata. Ti-am dat 50.000 la semnatura, ti-am dat 15.000 pe luna. Pai puteam sa-ti fac contractul pe un an sau pe doi. Nu am dat nimanui bani la semnatura, tie ti-am dat. Ai jucat un singur meci. Pai du-te, mai tata! Daca ai 26 de ani, ai incredere in tine, du-te si fa-ti viitorul. Ai luat 50.000 de euro, ai luat 15.000 pe luna. Pai ce, esti cersetor? Du-te, fa-ti viitorul.

Nu pot cere antrenorii jucatori. La mine antrenorii stiu cum vin jucatorii. Asa lucrez eu. Daca eu nu mai vreau un jucator, nu mai sta", a spus luni Gigi Becali la PRO X.