Fotbalistul a debutat cu dreptul în noul an. În derby-ul cu Celtic, câștigat cu 3-0 de Rangers, Ianis Hagi a înscris un gol. Ulteror, în remiza cu Hibernian (3-3), fiul lui Gică Hagi a pasat decisiv, în timp ce cu Dundee (1-1) a fost scos la pauză.



Gică Hagi: ”Ianis e deja un fotbalist consacrat!”



”Regele” a vorbit la superlativ despre fiul său. A punctat faptul că Ianis iubește fotbalul și că s-a străduit enorm să treacă peste ce s-a întâmplat vara trecută, când a fost pe punctul de a părăsi clubul Rangers.



”Ianis, în primul rând, a demonstrat încă o dată că iubește fotbalul. Că fotbalul reprezintă foarte mult. S-a dedicat. A trecut peste un pas foarte bun. Peste un examen foarte greu pe care l-a avut în această vară. A mai trecut unul prin accidentarea pe care a suferit-o. El a arătat cât de mult iubește fotbalul și cât de dedicat este. Până la urmă, vine și răsplata. E doar munca lui.



E numai a lui, sprijinit de cine l-a sprijinit, cum a fost Mircea Lucescu. A fost lângă el și l-a chemat la echipa națională fără minute.



Ianis e matur, nu mai e un copil. Vorbim de un jucător consacrat. Are calificări la toate loturile naționale. E consacrat, din punctul meu de vedere, care a reușit. Dar a avut și perioade mai puțin bune, ca orice jucător. Și eu am avut! Inclusiv când am căzut cu Brescia în Serie B. Important e să treci peste aceste lucruri.



(n.r. A ieșit la pauză cu Dundee. A avut ceva?) Nu are nimic deosebit. S-a văzut și pe teren. Nu e o chestiune gravă”, a spus Gică Hagi, potrivit digisport.



Pentru Rangers urmează meciul cu St. Johnstone de duminică, de la ora 17:00, din etapa cu numărul 23 din Scottish Premiership.