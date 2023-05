Gică Hagi a câștigat o avere la Galatasaray: „Cu banii ăia a deschis academia!” Sumele colosale oferite de turci 

În 1996, după o aventură de două sezoane la FC Barcelona, sub comanda lui Johan Cruyff, Gică Hagi (58 ani) semna cu Galatasaray un contract valabil 5 ani. Decizie care avea să-i schimbe viața din punct de vedere financiar, după cele afirmate de Giovanni Becali (70 ani), impresarul său din acea perioadă.

Gică Hagi, baștan la Galatasaray

Agentul FIFA a mărturisit că managerul Farului Constanța a fost remunerat cu o avere de către clubul din Istanbul. De asemenea, „Regele” avea prime substanțiale pentru fiecare trofeu câștigat.

„Gică, în 5 ani la Galata, a câștigat tot ce a vrut el. Nu se gândea niciodată. D-asta a făcut ce a făcut. A câștigat mult și a avut curajul să facă ce a făcut.

La contractul cu Galatasaray am cerut 500.000 de dolari pe an în plus față de ceea ce agreasem inițial. Ne înțeleseserăm la 3,5 milioane pe an. La clauze, puteam să pun cât voiam eu. La cupe europene, fără număr. Pentru campionat, aveau ei o limită, de 200.000 de dolari, parcă.

I-am pus lui Hagi 2 milioane de dolari primă de cupă europeană. A câștigat două cupe, a luat 4 milioane. Nu mai spun de prime de joc, de campionate și așa mai departe. Cu banii ăia a deschis academia.

Fără banii de la Galatasaray, Hagi nu avea forța să deschidă academia. Avea 4 milioane pe an era salariul, în total. A luat, în total, peste 30 de milioane de dolari”, a declarat Giovanni Becali la podcastul „Tare de Tot”.

După cele spuse de impresar, Gică Hagi a câștigat 20 de milioane de dolari în cei 5 ani de contract cu Galatasaray, la care se mai adaugă 4 milioane de dolari pentru Cupa UEFA și Supercupa Europei, plus 800.000 de dolari pentru cele 4 titluri, câte 200.000 de dolari primă pentru fiecare campionat. În total, managerul Farului Constanța a fost remunerat cu aproape 25 de milioane de dolari, între 1996 și 2001. De menționat este că la începutul anilor 2000, suma obținută de Hagi cântărea mai mult decât în 2023.

Gică Hagi, înainte de Farul - FCSB, meciul care poate decide campionatul

„Ne așteaptă un meci foarte important acasă cu o echipă foarte talentată, tehnică, cu experiență mare. Noi trebuie să ne gândim doar la noi, să facem jocul nostru, să încercăm să facem mult mai bine ambele faze decât adversarul. Am încredere mare în echipă. Acasă am jucat chiar foarte bine, sper să prindem o zi foarte bună, atât ofensiv, cât și defensiv.

Nu mă uit în spate. Pe mine mă interesează că am un meci foarte greu. Trebuie să atacăm foarte bine, să desfacem adversarul și după aceea să ne apărăm foarte bine. Ne pare rău că Alibec nu e cu noi, dar trebuie să te adaptezi la prezent. Sper să fiu inspirat în alegeri", a declarat Gică Hagi la conferința de presă premergătoare meciului cu FCSB.