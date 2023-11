Genoa nu vrea să-l piardă pe Drăgușin! Mărire uriașă de salariu! Suma ireală pentru care e dispusă totuși să-l cedeze

În consecință, Genoa i-a oferit lui Drăguși o prelungire a contractului, până în 2027. Odată cu această prelungire a crescut și salariul pe care fotbalistul îl va primi de la italieni: peste un milion de euro.

Mai mult, agentul jucătorului a dezvăluit că le-a cerut celor de la Genoa să stabilească și o clauză în contractul jucătorului, care nu va depăși 30 de milioane de euro, în eventualitatea în care va fi dorit de un club mare din Europa.

„În momentul în care au venit cu această ofertă de prelungire a contractului (n.r.- cei de la Genoa), am vorbit despre mărirea substanțială a salariului. E un salariu foarte bun, peste ce s-a scris, peste un milion de euro. Când au venit cu această propunere, am spus că există interes mare din Anglia, vrem ca Genoa să câștige bani de pe urma lui, dar să știm și noi o sumă.

Au spus că în jurul a 30 de milioane (n.r.- e suma pentru care l-ar lăsa să plece). Nu ne grăbim să plecăm de la Genoa, dar dacă vine o ofertă de 30 de milioane în iarnă, ar fi nebuni să o refuze, chiar dacă au nevoie de el. Pentru Genoa, cel mai scump transfer din istorie e de 30 de milioane. Radu l-ar egala.

Eu am spus-o de mult, de când l-am văzut prima oară. Eu cred că după acest an de Seria A va fi pregătit să joace la orice echipă din lume. Am o rezervă față de Manchester City și Real Madrid, în rest poate să joace la United, la Tottenham... E pregătit și mental și fizic să facă pasul. Că-l face în iarnă sau vara viitoare, nu e o mare diferență.

Un club foarte important din Anglia este aproape să se decidă la 30 de milioane de euro. Nu am nimic concret, toți îl vor, tatonează, îl urmăresc, mă sună să mă întrebe de caracterul lui, dar nu am nimic concret. De asta vreau să semnăm prelungirea cât mai repede”, a spus Florin Manea, potrivit Digisport.

Drăgușin, om de bază la Genoa

În ultimul sezon și jumătate, Drăgușin a fost om de bază pentru Genoa atât în Serie B, cât și în Serie A, după promovare. Fundașul și-a trecut în palmares și o calificare cu România la EURO 2024, iar următorul pas din carieră ar putea fi transferul la un club important din Europa.