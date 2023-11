Curtat de numeroase echipe din Italia sau Anglia, Drăgușin spune că momentan nu se gândește la un transfer, însă și-ar dori ca la un moment dat să joace în Premier League. Întrebat despre ofertele de la Newcastle sau Tottenham, fundașul spune că Genonua nu a primit nimic scris.

Stâlpul echipei naționale din preliminariile EURO 2024 spune că nu are niciun idol, chiar dacă a fost de multe ori asemănat cu Virgil van Dijk, și nici nu se gândește că este cel mai bine cotat fotbalist român - 10 milioane de euro.





"Următorul pas în carieră? Într-un loc în care voi evolua cel mai bine și mă voi dezvolta cel mai bine. Voi lua decizia când va fi momentul. Acum am lucruri mai importante de făcut decât să mă gândesc acest lucru.





Da, Premier League e campionatul care îmi place, care este pe placul meu. Urmăresc campionatul și sper ca într-un viitor să joc acolo. O echipă preferată nu am. Acum sunt la Genoa și pot să vă spun că echipa mea preferată și la care am vrut mereu să joc a fost echipa națională.





Oferte de la Newcastle și Tottenham? Nimic scris. Sunt multe zvonuri care apar în presă, dar așa cum a spus și Florin Manea, nu este nimic scris.





Model nu am avut niciodată sau idol. Am văzut prin presă că se scrie că mă asemăn puțin cu Virgil van Dijk, dar pentru mine nu a fost niciodată un idol. Nu am niciun idol.





Pentru mine cota de piață nu e un lucru care să mă motiveze. E treaba specialiștilor care pun aceste cote. Pe mine nu mă influențează", a spus Radu Drăgușin.