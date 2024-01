Fotbalistul român Miguel Constantinescu, prezentat de Sport.ro în urmă cu un an, a marcat duminică un gol pentru Vizela în 3-4 cu FC Porto din ultima etapă a campionatului Sub-19 al Portugaliei și a primit vestea convocării la naționala Under 19 a României.

”Miguel Constantinescu a fost chemat la selecționata sub 19 ani a României pentru un stagiu de pregătire care se va desfășura între 4 și 7 februarie”, a anunțat clubul Vizela pe pagina oficială de Facebook.

Miguel Constantinescu pentru Sport.ro despre naționala României și naționala Portugaliei

”În sezonul trecut, când am început să joc foarte mult timp și au existat colegi de-ai mei care merg la naționalele portugheze, au fost intrebați de selecționer ce credeau despre mine. Și se auzeau câteva vorbe, apoi a venit România! Și m-au convocat înainte.

Adică nu a existat niciodată o convocare concretă de-a Portugaliei, doar un interes.

Tatăl meu le-a trimis un e-mail clubului să le spună că am fost convocat la un turneu. Eu fusesem deja convocat de două ori, însă nu reușisem să mă duc pentru că era în timpul presezonului aici și, cum nu erau meciuri oficiale, nu am putut să mă duc în România. Însă a venit oportunitatea să merg la un turneu cu naționala României (n.r. - Under 17) și a fost ceva încântător.

Chiar în ziua în care am plecat să fac joncțiunea cu lotul României am avut meci de campionat cu Belenensens și am făcut o entorsă. Însă am strâns din dinți și am jucat în cele două meciuri ale României - cu Cehia și Anglia - pentru că era o onoare să joc pentru reprezentativa României”, povestea anul trecut Miguel Constantinescu pentru Sport.ro.

Legitimat de la vârsta de 7 ani la Benfica Lisabona, extrema născută în Portugalia s-a transferat vara trecută la Vizela.

Video - interviu cu Miguel Constantinescu

Foto: Futebol Clube de Vizela