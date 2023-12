Gazdele s-au impus la limită, scor 1-0, după reușita lui Saviour, din pasa lui Florin Tănase.

Pentru Al Akhdoud este al doilea succes consecutiv în competiția internă, după victoria cu Al Tai din etapa trecută, când internaționalul român a marcat singurul gol al partidei.

În meciul cu Al Shabab, Andrei Burcă a fost eliminat în minutul 70, după ce a văzut direct cartonașul roșu. În urma acestui rezultat, Al Akhdoud se află pe locul 12, cu 19 puncte.

Deși s-a discutat în această vară despre o posibilă revenire la FCSB, Florin Tănase a ales să semneze cu saudiții de la Al Akhdoud, după ce și-a reziliat contractul cu formația Al Jazira, din Emiratele Arabe Unite. Gigi Becali nu exclude varianta ca fostul golgheter să revină la FCSB ca antrenor.

"Singurul jucător cu care țin legătura mai mult decât când era la mine este Tănase. Cu care vorbesc la 2-3 zile.

El îmi zice 'Ce face Ferguson? Vai, dar ce mutare a făcut Ferguson!'. El o să vină antrenor, și a spus 'Eu când o să vin, o să le spun să nu mă întrebe pe mine, să-l întrebe pe Ferguson'. Glumim, îți dai seama! Prea frumos caracter Tănase", a spus Gigi Becali.

A huge goal from Saviour Godwin gave Al Okhdood all three points ???????? ???? #yallaRSL pic.twitter.com/nUE04fhXyV