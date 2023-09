Cotat la 800.000 de euro, conform site-urilor de specialitate, atacantul a ajuns în cele din urmă la Eldense, după ce s-a despărțit de fosta sa echipă, UD Las Palmas.

De ce nu a semnat, de fapt, Florin Andone cu Rapid

Florin Andone a oferit un interviu în presa spaniolă unde a vorbit, printre altele, și despre motivul pentru care a ales să semneze cu echipa din eșalonul secund al Spaniei, în detrimentul Superligii.

Fostul internațional român cu 25 de prezențe și două goluri în echipamentul naționalei a evidențiat că și-a dorit să rămână la o echipă din Spania, în ciuda ofertelor primite din Turcia și România.

„În această vară, singurele oferte care mi-au venit au fost din străinătae, din Turcia și din România. În Spania, lucrurile au fost ceva mai lente. Am 30 de ani și doi copii și nu am fost alături de familia mea ceva vreme. Nu am vrut să câștig mai mult.

Am căutat un loc în Spania unde să pot juca și am venit la Eldense fără să mă gândesc de două ori. Într-o după amiază am semnat contractul. Nu am avut nicio problemă legată de bani sau de condiții. Am vrut să fiu într-un loc unde sunt iubit”, a spus Florin Andone, potrivit AS.ro.

Atacant cu țintă! Florin Andone, gol și accidentare cu Espanyol

Nou-promovata Eldense s-a deplasat la Barcelona pentru duelul cu Espanyol. Pentru meciul de pe Cornella El Prat atacantul român, Florin Andone, a fost titular. Scorul a fost deschis de Eldense, în minutul 10, prin Soberon, iar Chapela a dublat avantajul, cinci minute mai târziu.

Fostul jucător al Barcelonei, Martin Braithwaite, a redus din diferență în minutul 50, însă oaspeții au mai „lovit” o dată prin Florin Andone, care a marcat cu capul, din centrarea lui Soberon. Gazdele au înscris însă, în minutul 59, prin Puado, care a și egalat cu un gol din penalty, marcat în al 14-lea minut de prelungiri.