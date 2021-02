EXCLUSIV | "Nu voi pleca niciodata de aici!" Marius Sumudica a spus TOT! Ce se intampla la Rizespor si ce decizie a luat antrenorul roman

Marius Sumudica a obtinut doar un punct din primele 4 meciuri la Rizespor.

Dupa ce presa a lansat zvonuri potrivit carora antrenorul si-ar dori sa plece de la echipa in cazul unui nou rezultat negativ, in meciul cu Ankaragucu, Sumudica a vorbit la Pro X despre ceea ce se intampla cu adevarat la echipa.

Sumudica a spus ca nu va pleca pana cand nu va fi demis sau pana cand isi va incheia contractul cu Rizespor, fiind impresionat de reactia pe care au avut oficialii clubului, jucatorii si suporterii in momentul in care a anuntat ca vrea sa plece dupa infrangerea cu Erzurumspor, esec in urma caruia romanul s-a simtit rau.

"Am tinut sa pun la punct unele comentarii care apar in tara si care ma deranjeaza. As vrea sa stie lumea ce se intampla cu Sumudica, indiferent daca ma simpatizeaza sau nu.

In momentul in care m-am despartit de Gaziantep, am lasat echipa pe locul 3, dupa un an si jumatate. M-am intors in tara cu gandul de a ma recupera din punct de vedere mental, nu voiam sa preiau nicio echipa pana in vara. In ultimii 11 ani am lucrat zi de zi, fara niciun moment de respiro.

Dupa doua zile am primit niste telefoane de la oameni importanti care mi-au propus sa o iau preiau pe Rize pentru un an si jumatate. Stiam ca este un club puternic, care ofera toate conditiile de munca. Ajungand aici m-am lovit de niste lucruri pe care rar mi-a fost sa le vad in cariera mea.

Am avut cate 6-7 jucatori infectati cu coronavirus, doar doi dintre cei 27 au scapat fara sa fi fost infectati. Nu am putut alinia primul 11 deloc, plus ca doi dintre cei mai buni jucatori erau accidentati. Eu am pregatit doua jocuri de acasa, cand am ajuns in Turcia am pierdut primul meci cu Fenerbahce cu gol valabil neacordat.

Asta a fost norocul meu in primele 3 jocuri. Apoi a venit jocul cu Erzurumspor in care am jucat foarte prost, fara 6 titulari, iar ceilalti au castigat pe drept. Ii felicit. Dupa meci, m-am simtit rau, am facut tensiune, dar nimic grav. Nu ma simteam in stare sa merg la conferinta de presa lucru care nu s-a mai intamplat in ultimii 7-8 ani. Am vorbit cu jucatorii si am vrut sa ma opresc. Nu am stiut cati jucatori mi se vor imbolnavi, nici nu stiu cum am scapat eu de focar.

Am preluat o echipa din mers, cu alta filozofie de joc, de a se antrena, dar o echipa din care 15 jucatori termina contractul in doua luni de zile. 15 jucatori din primii 22. Cu unii nici nu s-a discutat, altii nici nu merita sa continue la nivelul primei divizii din Turcia. Nu sunt motivati, eu nu m-am mai intalnit cu aceasta situatie.

Am vorbit cu baskanul si a zis ca nici nu vrea sa auda de plecarea mea, ca voi ramane un an si jumatate. Incerc sa-mi fac treaba in continuare si asta este. Nu voi pleca niciodata de la aceasta echipa, voi pleca in momentul in care voi fi demis. Am luat aceasta decizie alaturi de jucatori, care au venit la mine si mi-au spus ca simt ca vor creste alaturi de mine.

Nu este nimic adevarat ca voi pleca daca pierdem meciul cu Ankaragucu. Eu continui, am contract un an si jumatate. Sper si cred ca voi salva aceasta echipa de la retrogradare. Apoi, la vara, sper sa fac o echipa puternica si sa ne putem bate cu echipele din fruntea clasamentului.

Si daca voi retrograda, nu este niciun fel de problema, dar voi lupta pana la ultima picatura pentru ca m-a miscat foarte mult ceea ce au facut jucatorii dupa meci si vreau sa raman alaturi de ei. In liga a doua voi ramane doar daca voi primi pasaport turc, daca voi reusi sa-l iau, e datoria mea sa raman alaturi de ei si sa incerc sa-i promovez. Dar asta depinde de birocratia de aici, daca imi va permite. Nu ma gandesc sa dau bir cu fugitii", a declarat Marius Sumudica la Ora exacta in sport.