BREAKING NEWS | BOMBA in Turcia: SUMUDICA si-a dat demisia de la Rizespor, jucatorii l-au intors din drum! Detalii incredibile din vestiar

Imediat dupa infrangerea cu Erzurum, Sumudica i-a anuntat pe jucatori ca pleaca de la Rizespor!

22:02 Sumudica are meci cu Ankaragucu etapa viitoare, in deplasare. Partida e programata sa se dispute luni, pe 22 februarie. Jucatorii i-au promis victoria la Ankara pentru a-l convinge sa nu plece. In acest moment, Rizespor e pe 14 in Turcia, la doua puncte de zona retrogradarii.

21:55 Conform informatiilor de ultima ora publicate in Turcia, Sumudica ar fi fost convins sa ramana. Jucatorii si conducerea i-au transmis toata increderea lor, astfel ca romanul va ramane pentru moment la Rizespor.

21:10 Sumudica a luat decizia de a pleca de la Rize dupa mai putin de o luna in functie. Infrangerea cu Erzurumspor, 0-2, l-a bagat in depresie. Jucatorii au incercat sa-l intoarca, iar in aceste momente se poarta discutii intre conducere si antrenorul roman!

De cand a preluat-o pe Rizespor, Sumudica are doua egaluri si 3 infrangeri.

Lui Sumudica i s-a facut rau la finalul jocului cu Erzurumspor. Din cauza unui bufeu de tensiune, nu a putut sa mearga la interviurile din zona de flash, dar nici la conferinta de presa. Au existat chiar zvonuri ca antrenorul va fi transportat la spital, insa clubul le-a respins.