EXCLUSIV | BREAKING NEWS: Echipa care vrea sa-l SCOATA pe Olaroiu din China! Se cutremura seiful: ce propunere a primit din partea seicilor miliardari

Olaroiu mai are inca doi ani de contract cu Jiangsu Suning, dar arabii trag de el!

Din informatiile www.sport.ro, Cosmin Olaroiu a primit o propunere de la Al Wahda, fosta echipa a lui Laurentiu Reghecampf. Olaroiu castiga anual 7 milioane de euro in China, iar dar nu banii l-ar face sa plece. Seicii care o conduc pe Al Wahda vor sa speculeze incertitudinile provocate de criza coronavirusului pentru a-l convinge pe fostul stelist. Lui Oli i s-a promis un buget consistent de transferuri pentru a reconstrui echipa. In China sunt asteptate reduceri salariale majore in urmatoarea perioada din cauza problemelor economice provocate de pandemie.

Olaroiu, 50 de ani, a mai antrenat in Emirate la Al Ain si Al Ahli. Are 4 titluri castigate, cate doua cu fiecare dintre echipele pe care le-a pregatit. Romanul se afla din 2018 la Jiangsu Suning, pe care a preluat-o de la Fabio Capello.

Al Wahda e antrenata acum de spaniolul Manuel Jimenez, fost la Sevilla, Zaragoza si Las Palmas. Inainte, de echipa s-au ocupat olandezii Maurice Steijn si Henk Ten Cate, ultimul luandu-i locul lui Laurentiu Reghecampf in 2018. Jimenez a fost numit la Wahda pe 17 octombrie, anul trecut.

Echipa e acum pe locul 4 in campionat, cu 35 de puncte, 8 sub liderul Shabab Al Ahli. Al Ain e pe 2, cu 37 de puncte, urmata de Al Jazira, cu 36.

Campionatul Chinei va fi reluat la sfarsitul lui iunie sau, cel tarziu, in prima saptamana din iulie, au anuntat autoritatile. China a fost prima tara lovita puternic de coronavirus.