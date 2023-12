Condusă cu 1-0 din minutul 8, Parma a revenit și s-a impus grație unui gol marcat de Man (10') și celor două pase decisive oferite de internaționalul român - pentru Wylan Cyprien (52') și Adrian Bernabe (54').

Elogii pentru Dennis Man în Italia: "E de pe altă planetă! Pur și simplu de neoprit"

În ceea ce privește strict numărul golurilor și paselor decisive, Man traversează cel mai bun sezon al său de când evoluează în Italia (9 reușite și 4 assist-uri în toate competițiile).

"Man și Bernabe sunt de pe altă planetă", au titrat jurnaliștii de la Parma Live, care l-au notat cu 7,5 pe fotbalistul român: "O nouă prestație demnă de ținut minte a extremei din România. A fost pur și simplu de neoprit pentru defensiva Ternanei. A alergat foarte mult și a fost mereu periculos, fiind aproape de a marca din nou în prima repriză cu un lob. Conexiunea lui cu Bernabe a oferit magie la faza primului gol", au mai scris italienii.

Adrian Bernabe (22 de ani), mijlocaș catalan format la Barcelona și Manchester City, joacă la Parma din 2021 și, la fel ca Man, traversează un sezon bun, cu 5 goluri și 5 pase decisive. Presa din Italia a scris în mai multe rânduri despre legătura specială dintre Dennis Man și Adrian Bernabe, iar internaționalul spaniol U21 confirmă acest lucru în interviul de după jocul cu Ternana.

"Eu și Man avem o conexiune specială. Este un jucător de calitate, foarte rapid. Am primit rapid un gol, dar am încercat imediat să egalăm. La faza golului marcat de Man, el mi-a pasat mingea și a atacat spațiul liber. Am încercat să îi pasez cât mai rapid posibil, iar singura soluție era să îi trimit cu călcâiul. Din fericire, s-a încheiat cu bine acțiunea", a spus Adrian Bernabe, pentru Sky, după jocul cu Ternana.

Dennis Man se află deja la cel mai bun sezon al său în Italia. Fotbalistul crescut la Arad a marcat 9 goluri (7 în Serie B și două în Cupa Italiei) și a oferit 4 pase decisive (3 în Serie B și una în Cupa Italiei).

Parma ocupă primul loc în Serie B, cu 38 de puncte după primele 18 etape, la patru lungimi în fața celor de la Venezia, formație de pe poziția secundă.

Următorul meci al echipei lui Man și Mihăilă este programat marți, de la ora 16:00, pe terenul Bresciei, tot în Serie B.