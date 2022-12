Wuhan Three Towns a câștigat trei puncte importante și se luptă pentru tilu în China. Este pe primul loc, la egalitate cu Shandong Taishan, dar cu un golaveraj superior.

În ultima etapă din acest sezon, Wuhan se va duela pe teren propriu cu Tianjin Jinmen Tiger, echipa care ocupă locul opt în clasamentul din China.

Direct la „păianjen”! Nicolae Stanciu, reușită formidabilă la Wuhan Three Towns din lovitură liberă. Stadionul a „erupt”

În minutul 45+5, Wuhan a beneficiat de o lovitură liberă în preajma careului, iar Nicolae Stanciu și-a așezat mingea și a fost cel care a executat faza fixă.

Șutul a fost fantastic, direct în vinclu, iar mijlocașul român și-a trecut în cont a 10-a reușită în această stagiune pentru formația din primul eșalon al Chinei.

Pe lângă cele 10 goluri, Nicolae Stanciu a mai oferit și 12 assist-uri în 26 de apariții pe care le-a bifat pentru Wuhan Three Towns. Internaționalul român a făcut senzație în China.

Patru meciuri a ratat Stanciu în acest sezon, din cauza convocării la echipa naționala a României, selecționată de Edward Iordănescu: 1-1 vs SD Taishan, 2-1 vs CC Yatai, 3-4 vs CZ Mighty Lions, 1-2 vs ZJ FC, 1-0 vs TJ Jinmen Tiger.