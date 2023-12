Dennis Man, propus în Serie A de antrenorul rivalei: "Băiatul ăsta n-are ce să caute în B!"

După 17 meciuri jucate în acest sezon, Man are deja 9 goluri și 4 assist-uri în cont, iar Parma este lider în Serie B și speră la promovarea directă în eșalonul de elită. Ultimele reușite ale internaționalului român au venit sâmbătă, în meciul cu Ternana, câștigat de Parma cu 3-1: un gol și două pase decisive.

Roberto Breda: "Dennis Man nu are ce să caute în Serie B"

La conferința de presă de după meci, un jurnalist i-a spus lui Roberto Breda, antrenorul celor de la Ternana: "Azi, marea problemă a fost Man. Echipa tu nu a reușit să îl oprească...".

Răspunsul tehnicianului italian a fost laudativ la adresa internaționalului român: "Băiatul ăsta, Man, nu are ce să caute în Serie B. Din punctul meu de vedere, ar trebui să joace în Serie A, la anumite echipe, atunci când are astfel de zile", a spus Roberto Breda, citat de Parma Live.

3,5 milioane de euro este cota de piață a lui Dennis Man, potrivit Transfermarkt

30 iunie 2025 este data la care expiră contractul lui Man cu Parma

După prestația de sâmbătă, Dennis Man a fost elogiat de presa din Italia, dar și de coechipierul Adrian Bernabe (22 de ani). Mijlocașul catalan format la Barcelona și Manchester City joacă la Parma din 2021 și, la fel ca Man, traversează un sezon bun, cu 5 goluri și 5 pase decisive.

Presa din Italia a scris în mai multe rânduri despre legătura specială dintre Dennis Man și Adrian Bernabe, iar internaționalul spaniol U21 a confirmat acest lucru în interviul de după jocul cu Ternana.

"Eu și Man avem o conexiune specială. Este un jucător de calitate, foarte rapid. Am primit rapid un gol, dar am încercat imediat să egalăm. La faza golului marcat de Man, el mi-a pasat mingea și a atacat spațiul liber. Am încercat să îi pasez cât mai rapid posibil, iar singura soluție era să îi trimit cu călcâiul. Din fericire, s-a încheiat cu bine acțiunea", a spus Adrian Bernabe, pentru Sky, după jocul cu Ternana.