Denis Drăguș are Turcia la picioare: ”Delicios!”

Gaziantep s-a întâlnit cu Trabzonspor în a 15-a etapă din primul eșalon al Turciei pe ”Gaziantep Stadyumu”. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Marius Șumudică a pierdut cu 1-3.

În minutul 80, Denis Drăguș, cotat la 1.5 milioane de euro de site-urile de specialitate, a executat în mare stil o lovitură liberă. A reușit, astfel, să-l învingă fără nicio problemă pe Cakir și să micșoreze diferența, dar prea târziu ca Gaziantep să mai producă o minune pe tabela de marcaj.

DENIS DRAGUS WITH A GREAT FREEKICK, CUTS IT DOWN TO TWO!!

80' Gaziantep FK 1 - 3 Trabzonsporpic.twitter.com/39n5qOPyuf