Naționala României a avut un parcurs dezamăgitor în Nations League și a retrogradat în Liga C, după ce s-a clasat pe ultima poziție în Grupa 3, Liga B. „Tricolorii”, în frunte cu Edi Iordănescu, care a evidențiat că cea mai mare dorință este să califice naționala la EURO 2024, vor disputa în martie primele partide pentru calificarea la competiția europeană.

Mirel Rădoi îl apără pe Edi Iordănescu. Ce a subliniat fostul antrenor al Universității Craiova

La plecarea din România, Mirel Rădoi a vorbit cu presa și a evidențiat faptul este de acord cu păstrarea selecționerului Edward Iordănescu la cârma echipei naționale, datorită continuității necesare pentru un antrenor pe banca tehnică.

„Sunt adeptul continuităţii. În momentul în care am simţit că nu se doreşte acea continuitate, am preferat să fac un pas înapoi. Din punctul meu de vedere, nu.

Pentru că, aşa cum am mai spus, nu avem o valoare foarte, foarte ridicată şi trebuie să avem răbdare cu cine vrea să lucreze, pentru că numai în timp poate realiza performanţe.

Noi, care am fost acolo în ultimii 8-12 ani, nu am reuşit şi atunci nu ştiu de ce ar putea cineva într-un an-doi ani de zile să se poată califica la un Campionat European sau Mondial, deodată ce noi nu am făcut asta 7-8-10 ani de zile”, a precizat Mirel Rădoi, printre altele.

Grupa României la calificările pentru EURO 2024

Elveția România

Belarus Israel Andorra Kosovo

Primul meci al naționalei lui Edi Iordănescu este pe 25 martie de la ora 21:45 împotriva Andorrei.