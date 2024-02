De ce l-au fluierat pe Adrian Ilie fanii Valenciei cinci meciuri la rând

Conducerea celor de la Rapid a luat decizia de a-i suspenda pe o perioadă nedeterminată pe Andrei Borza și pe Alexandru Albu, fotbaliști care după meciul cu Poli Iași, din deplasare, scor 1-3, au decis să iasă în clubul Fratelli din Iași.

Daniel Niculae, președintele formației din Giulești, s-a arătat mâhnit de alegerea celor doi jucători de bază din formația lui Cristiano Bergodi și a întărit ideea că Albu și Borza se aflau în programul echipei, nu ar fi avut liber.

Principalaul finanțator al echipei, Dan Șucu, a cerut o anchetă în cadrul clubului și merge și pe o carte sentimentală. Milionarul de la Mobexpert a pus cazul într-un context mai larg și scoate în evidență lipsa de respect a celor doi jucători pentru fanii care și-au încurajat echipa la Iași.

Întrebat ce părere are despre cazul care a agitat apele în Giulești, fostul mare atacant Adrian Ilie și-a construit discursul în jurul lui Andrei Borza, fundașul stânga în vârtă de 19 ani.

Transferat de Rapid de la Farul, campionul cu echipa lui Gică Hagi ar putea fi fluierat de suporterii formației lui Cristiano Bergodi. Cel puțin aceasta ar fi ipoteza avansată de Adi Ilie.

Cobra a venit cu un exemplu clar, din cariera sa, din vremea în care era star pe Mestalla, la Valencia. Ilie a istorisit un moment în care a replicat sincer la o conferință de presă că e atras de Real Madrid.

“Trebuie să facă ceva. Eu mă aştept să fie o conferinţă de presă cu cei doi. Borza este un copil, iar dacă o să îl fluiere tot stadionul este posibil să nu mai joace bine, să clacheze.

Păi, dacă te fluieră în fiecare zi… Cum a fost la mine. Am fost la conferinţa de presă şi mă întrebau dacă vreau să plec la Real Madrid. Şi am dat cel mai prost răspuns: «Da!».

Cine nu pleacă la Real Madrid? Cinci meciuri la rând, m-au fluierat la fiecare atingere de minge. Mai bine tăceam din gură şi ziceam ceva de conducere, de club.

Dacă te fluieră o dată, dar dacă te fluieră la fiecare atingere? Mă întreba şi antrenorul dacă pot să joc. I-am spus să mă bage. Dar este posibil ca un copil ca Borza să nu reacţioneze bine.

Când te fluieră la fiecare atingere eşti frustrat, devii şi nervos. Cum spunea şi Gigi Becali, uneori te ascunzi de minge. Până la urmă am câştigat şi cu publicul. Am jucat bine.

Am ieşit la conferinţă, am spus că a fost o greşeală, că nu stăpânesc prea bine limba spaniolă. Am fost foarte sincer când m-au întrebat de Real Madrid: “Si”. Nu era prea multă limbă spaniolă”, a declarat Adi Ilie, conform Fanatik.