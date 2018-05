Dan Petrescu si Chivu, pe teren la partida legendelor lui Chelsea si Inter! Antrenorul CFR-ului a facut din nou SHOW pe banca: de ce si-a pus mainile in cap

Chiar daca are un meci foarte important duminica, Dan Petrescu a dat o fuga pana in Anglia.

Dan Petrescu si Cristi Chivu au fost pe teren la partida dintre Legendele lui Chelsea si Inter Forever ce a avut loc vineri seara pe Stamford Bridge! Nume uriase au fost prezente: Leboef, Desially, Wise, Le Saux, Di Matteo sau Zola au fost pe teren pentru Chelsea, respectiv Zanetti, Djorkaeff, Crespo, Cambiaso, Walter Samuel sau Materazzi la Inter

Dan Petrescu a jucat 40 de minute si s-a agitat apoi pe banca la fel cum o face la CFR Cluj! Si-a pus mainile in cap dupa ocazia lui Casiraghi.



Antrenata de Vialli, Chelsea Legends a deschis scorul prin Leboef in startul partidei insa Materazzi, Suazo si Karagounis, de doua ori, au dus scorul la 4-1 pentru Inter. N-a contat, stadionul plin i-a aplaudat pe cei care au adus Cupa Cupelor in 1998 pentru Chelsea, dar si pe cei care cucereau Cupa UEFA pentru Inter in acelasi an.

Partida a reusit sa stranga si o suma importanta de bani in scopuri caritabile.



raising money for the @CFCFoundation and Crohn's & Colitis UK, the charity nominated by the Wilkins family.

