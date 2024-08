Culmea ironiei! Ce se întâmplă în poarta lui Atletico Madrid după plecarea lui Horațiu Moldovan

Fostul portar al lui Rapid a plecat în Serie B, la Sassuolo, sub formă de împrumut, unde speră să revină în poartă.

În locul lui Moldovan, cei de la Atletico Madrid l-au adus sub formă de împrumut pe goakeeper-ul argentinian în vârstă de 30 de ani, Juan Musso, de la Atalanta.

În etapa a patra din campionatul Spaniei, Atletico Madrid va juca pe terenul celor de la Athletic Bilbao. Culmea ironiei, înaintea meciului de pe ”San Mames”, cei de la Atletico Madrid au anunțat că Jan Oblak nu va fi disponibil pentru meciul cu Athletic Bilbao. Astfel, în poarta madrilenilor se va afla chiar noul venit Juan Musso.

În cazul în care Horațiu Moldovan ar mai fi rămas la Atletico Madrid, goalkeeper-ul român ar fi putut debuta la echipa pregătită de Diego Simeone.

”Jan Oblak nu va face parte din lot din cauza unor probleme digestive”, au scris cei de la Atletico Madrid.

