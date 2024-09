La vârsta de 38 de ani și 7 luni, Tătărușanu pune capăt unei cariere remarcabile, în care a strălucit atât pe plan național, cât și internațional.

Ciprian Tătărușanu s-a retras din fotbal!

Ciprian Tătărușanu a lăsat o amprentă în fotbalul românesc și internațional, cu aproape 600 de meciuri la nivel de seniori și o listă impresionantă de echipe și competiții la care a participat.

Începând de la debutul său la Juventus Colentina, portarul a evoluat în cariera sa pentru echipe precum Gloria Bistrița, FCSB, Fiorentina, Nantes, Lyon, AC Milan și Abha Club.

Tătărușanu a fost dublu campion al României cu FCSB (2012/2013 și 2013/2014), alături de care a câștigat și Cupa și Supercupa României.

De asemenea, a cucerit și titlul în Serie A cu AC Milan, la finalul sezonului 2021/2022.

Anunțul retragerii a fost făcut de Ciprian Tătărușanu printr-o postare emoționantă pe rețelele sociale. În mesajul postat, Tătărușanu și-a exprimat recunoștința pentru oportunitatea de a practica „cel mai frumos sport din lume”.

„Fotbal, cel mai frumos sport din lume, pe care am fost binecuvântat și onorat să îl practic! Ți-am dat totul din primele zile și până acum, te-am pus mereu pe primul loc iar tu m-ai răsplătit pe măsură. Îți mulțumesc pentru momentele frumoase, dar mai ales pentru cele grele. Ele m-au făcut omul care sunt azi! Și pentru toți suporterii, antrenorii, coechipierii, adversarii, conducătorii, arbitrii și jurnaliștii cu care m-am intersectat în acest parcurs. Am încercat să îi tratez cu respect și sper că am reușit. Celor ce vor veni de-acum înainte, le urez mult succes! Am început acum 30 de ani iar astăzi mă opresc. Mulțumesc pentru tot!” a scris Tătărușanu pe Instagram.