Denis Alibec s-a înțeles cu qatarezii în august 2032, după un sezon petrecut la Farul Constanța în care și-a trecut în CV campionatul. Cotat la 800.000 de euro, conform site-urilor de specialitate, atacantul mai are contract cu Muaither până în iunie 2024.

Cum a simțit Denis Alibec anul 2023: ”Cel mai important lucru!”

Denis Alibec a scris un mesaj pe rețelele social media despre anul 2023, în care și-a trecut titlul cu Farul Constanța, s-a calificat la Campionatul European din 2024, transmis de PRO TV, Pro Arena și VOYO vara viitoare, cu naționala României, și s-a transferat la Muaither SC în Qatar.

În acest sens, vârful tricolorilor a subliniat faptul că speră ca 2024 să fie un an la fel de bun ca precedentul, dacă nu, chiar mai bun

”2023 a fost un an plin, cu multe meciuri, exact ce își dorește orice fotbalist care s-a apucat de acest sport din pasiune. Am trăit bucuria unui titlu câștigat cu Farul Constanța, am spus ”da” unei noi provocări în afara țării, la SC Muaither, și, cel mai important, am sărbătorit alături de Echipa Națională, alături de colegi, staff și suporterii minunați, calificarea la Campionatul European.

2024, fii la fel de bun, dacă nu mai bun! La Mulți Ani tuturor!”, a scris Denis Alibec pe rețelele social media.

La Muaither, Denis Alibec a bifat până în clipa de față 12 apariții, a reușit să marcheze patru goluri și să paseze decisiv în două situații, în 1000 de minute petrecute în echipamentul clubului.

Muaither se află în acest moment pe locul 11 în campionatul Qatarului, cu șase puncte înregistrate după 12 etape desfășurate. O singură victorie, trei remize și opt eșecuri a înregistrat clubul până acum.

Ce a spus Alibec atunci când a aterizat în România, în urma cu 10 zile

”Pierdem. E greu acolo. Dar cu antrenorul nou am început să jucăm mai bine, să ne batem cu oricare echipă. Din ianuarie sperăm să câștigăm. Așa am înțeles. Le-am propus români (n.r. să fie transferați la echipă). Nu vă spun care! O să vedeți dacă vor veni.

(n.r. 2023, cel mai bun an din cariera ta?) Da, mai ales că am luat și campionatul, ne-am calificat și la EURO. Mai mult de atât ce îmi pot dori? Timpul trece repede, trebuie să ne pregătim și să fim cu capul acolo. Să fim toți sănătoși.

E o grupă OK, se putea mai rău. Mergem să ne batem cu ei de la egal la egal și să vedem care se califică mai departe. Da, cu siguranță, trebuie să avem încredere. Am vorbit și cu staff-ul și cu restul colegilor. Suntem încrezători și vom merge acolo să facem o pregătire bună.

Să trăiască momentul și să dea totul pe teren. Altă șansă e greu să se mai ivească.

Cu mine nu știu ce se va întâmpla. Am un contract și nu pot pleca. Le simt lipsa (n.r. celor de la Farul). Îmi doream să joc și turul de calificare de Europa League, dar asta a fost să fie.

Nu e nicio discuție deocamdată (n.r. să mă întorc la Farul în iarnă). Mă uit la meciuri. Surprinzător, 10 puncte pentru FCSB. Să vedem acum”, a spus Denis Alibec la sosirea în România.