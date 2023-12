Marius Șumudică a încercat să-l deturneze pe Denis Alibec din drumul către Farul Constanța

Oficialii Farului, ultimul club al jucătorului înainte de plecarea în Qatar, au dezvăluit că nu s-ar opune unei reveniri a lui Alibec la Constanța.

Marius Șumudică și-ar fi dorit să le dea peste cap calculele celor de la Farul. Antrenorul lui Gaziantep a dezvăluit că a încercat să-l ia Denis Alibec alături de el, insă jucătorul ar fi la a treia echipă din acest sezon și n-ar avea drept de joc în Turcia, motiv pentru care mutarea a picat.

„Da, am avut o discuţie cu el şi mi-am dorit din suflet să-l iau. Am vrut, dar nu am cum.

Este deja a treia echipă. El a jucat la Farul, în Qatar şi ar fi al treilea transfer în decurs de un an competiţional.

Mi-aş fi dorit să-i am, să joc cu Alibec şi Drăguş în atac. Eu joc 3-5-2. Nu există, n-ai cum să îl aduci.

El a jucat şi în campionat şi în cupele europene cu Farul şi apoi s-a transferat în Qatar. Ar apărea la noi ca al treilea transfer”, a spus Marius Şumudică, potrivit Fanatik.

Alibec, așteptat la Farul

Deși recunoaște că și-ar dori ca Alibec să revină la Farul, Ciprian Marica ese de părere că acest lucru este greu de realizat în momentul de față.

„A fost vorba de cuvântul lui Gică, către Alibec. I-a promis că îi va da drumul dacă va avea o ofertă. E un jucător care a ajuns la 32 de ani și care ne-a ajutat enorm să câștigăm campionatul. Și-ar fi dorit să rămână cu noi, dar, la vârsta lui, latura financiară contează foarte mult.

A venit când nu ne așteptam acea ofertă, la începutul campionatului. Ne-am fi dorit și ne făceam planuri cu el. Ușa la Farul este deschisă pentru Alibec, dar șansele ca el să revină acum în iarnă sunt de sub 10%. E greu de crezut că se poate realiza”, a declarat Ciprian Marica, potrivit Digisport.