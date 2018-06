Chipciu, OFERTE din Turcia! Anuntul facut de belgieni dupa sezonul slab la Anderlecht

Alex Chipciu se desparte de Anderlecht in aceasta vara.

Alexandru Chipciu, mijlocasul roman al echipei belgiene de fotbal Anderelcht Bruxelles, care a jucat putin in ultimul sezon, are oferte din Turcia, informeaza site-ul walfoot.be.

Sub contract cu Anderlecht pana in 2020, Chipciu a primit oferte de la doua echipe din Turcia, care vin imediat dupa cele de top. Mijlocasul de 28 de ani nu vrea sa se grabeasca si asteapta si alte propuneri, el preferand sa ramana in Europa de Vest. Potrivit ziarului Het Laatste Nieuws, Chipciu nu exclude sa ramana la Anderlecht.

Chipciu a fost titular in primul sau sezon la Anderlecht, in care echipa a devenit campioana, dar a avut doar 21 de aparitii in ultimul sezon, in toate competitiile. Formatia din Bruxelles a incheiat pe locul 3 si va evolua in grupele Europa League.

Chipciu a jucat recent pentru nationala in amicalele cu Chile si Finlanda, ambele castigate de "tricolori" (3-2, respectiv 2-0).

Timp de aproape un an si jumatate, Chipciu a fost coleg la Anderlecht cu un alt roman, Nicolae Stanciu, care a semnat in ianuarie cu Sparta Praga.