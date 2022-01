„Cele trei țepe de la răsărit!” Mihai Mironică, despre cea mai mare țeapă din istoria fotbalului românesc dată de Gică Hagi lui Gigi Becali

Agentul Ioan Becali, care a obținut sume imense pentru vânzarea unor fotbaliști români, nu a putut găsi pe 3 continente 3 milioane de euro, suma la care a coborât Gigi Becali după ce a visat “avioane” pentru căpitanul său, Florin Tănase. Florinel Coman a ajuns deja o “amintire” în fotbalul nostru, mai apare prin spațiul public doar datorită iubitei lui. Dacă nu mai sunt golurile, măcar mai existăm cu pozele.

Aceștia sunt cei 3 crai pe care i-a adus Becali de la răsărit, de la Ovidiu, cu mulți ani în urmă, de la finul lui, nașul lui, nu rețin niciodată ce îi este Gică Hagi. Ce știu sigur este că Hagi i-a fost lui Becali în tinerețe prieten la toartă pentru ca ulterior Hagi să devină omul care i-a dat cele mai mari țepe lui Becali în cei 20 de ani în care proprietarul de pământuri din Pipera a fost patron în fotbal. Cum e vorba aceea, “ferește-mă, Doamne, de prieteni, că de dușmani mă feresc eu”?

Nimeni în istoria fotbalului românesc nu a cheltuit pentru 3 jucători cât a cheltuit Becali pentru cei 3 băieți aduși de la Viitorul. De altfel, Coman este chiar cea mai scumpă achiziție făcută vreodată de un club din România. Iar rezultatul investiției a fost jalnic, mai ales pentru un afacerist obsedat de profit așa cum este Becali. Sportiv, FCSB a fost strivită în campionat de CFR Cluj fără ca echipa clujeană să facă astfel de achiziții spectaculoase în această epocă. CFR a ajuns să o depășească pe FCSB și în cupele europene, acolo unde era ultimul bastion al supremației clubului lui Becali. Pe piața transferurilor, am scris deja ce eșec trăiește “nea Gigi” cu sticlele pe care i le-a vândut ruda sa pe post de perle.

E amuzant cum negustorul negustorilor, Becali, și-a găsit nașul la târg. La taraba sa, Hagi striga tot felul de sloganuri atrăgătoare: “Tănase este cel mai bun jucător de atac din România, pe orice poziție l-ai pune”! “Nu e nicio diferență între Mbappe și Florinel al meu”! O altă rudă de-ale lui Becali, finul Rădoi (la el am reținut care-i titulatura, doar tot timpul îi zice “nașu’” la tv lui Becali), a contribuit și el la îmbrobodirea pipereanului spunând că “Nedelcu îmi aduce aminte de Gică Popescu”. Și Becali a sărit cu 7 milioane de euro. Cât a obținut ulterior cu cei 3 fantastici? Zero euro, zero titluri.

Nu există țeapă mai mare în istoria fotbalului nostru. Nici n-o să mai vedem așa ceva, când o să mai vireze un club din România 7 milioane de euro spre un alt club românesc? Nici la paștele cailor. Dar nu numai Becali este păcălitul în povestea asta. Am tot auzit în spațiul public că doar Hagi mai crește jucători, că fără el ne-am duce de râpă, de parcă nu ne-am fi dus și cu “valorile” astea produse de el pe care nu le vrea nimeni. În acești ani vedem că cei mai buni jucători români au fost declarați Niță, Man, Tătărușanu, Stanciu, Chiricheș. Cei mai scumpi jucători vânduți de cluburi românești rămân Man, Stanciu, Chiricheș, Mihăilă, Gardoș. Dar în România tot auzim că doar Hagi face și drege. Nu doar Becali, dar mulți, mulți alții sunt hipnotizați de acest super-negustor care este Gică Hagi.