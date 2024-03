Ce se întâmplă cu Laurențiu Brănescu, portarul legitimat 10 ani la Juventus și două sezoane la Dinamo

Goalkeeper-ul care a evoluat ultima dată în România la Universitatea Cluj, până în ianuarie 2023, a semnat în luna imediat următoare în Grecia, cu Atromitos, echipă din SuperLiga Greciei la care juca atunci și Dorin Rotariu.

Laurențiu Brănescu a apucat să prindă doar un singur meci la Atromitos, iar din vara anului trecut este liber de contract. Nu s-a mai înțeles, din anumite motive, cu echipele cu care a purtat negocieri, iar de ceva timp se implică la o formație din apropierea locului său de naștere - Râmnicu Vâlcea.

Laurențiu Brănescu, 10 ani la Juventus, fost și la Dinamo sau U. Cluj

Conform unor publicații sportive locale, portarul de 1.94 m este un om important la echipa CS Păulești-Măglași, care evoluează în Liga 5 Vâlcea.

”Le vom mai înfrunta pe Sparta Rm. Vâlcea și Minerul Costești, urmând să stabilim datele de desfășurare a jocurilor. Noi am fost excluși din Cupa României (care va continua în februarie), așadar, putem avea destul meciuri de verificare până la începutul returului”, a precizat Laurențiu Brănescu în luna ianuarie a acestui an, conform Tribuna Vâlceană, în privința planurilor pe care le are la echipa din divizia a cincea.

CS Păulești-Măglași are un sezon bun în Liga 5 Vâlcea, fiind pe locul 1 după 19 meciuri, cu 52 de puncte, cu nouă mai mult decât locul 2, A.S. Corona Mihăești.

Laurențiu Brănescu era văzut posibil titular al echipei naționale

Timp de aproape 10 ani, între ianuarie 2011 și iunie 2020, Laurențiu Brănescu a fost legitimat la Juventus Torino, fără să joace însă vreun meci oficial la prima echipă (a fost rezervă de șase ori în Serie A și de două ori în Cupa Italiei).

El a fost împrumutat, rând pe rând, la Juve Stabia, Virtus Lanciano, Szombathely Haladas, Omonia Nicosia, Dinamo București, HNK Gorica, Zalgiris Vilnius și Kilmarnock.

În ultimele sezoane, pe lângă ultima experiență, din Grecia, a jucat la Poli Iași, Farul Constanța și U Cluj.