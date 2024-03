Alves a părăsit închisoarea însoțit de avocata sa, Inés Guardiola, și s-a urcat într-o mașină care îl aștepta. Eliberarea sa a fost un eveniment mediatic major, fiind urmărită cu atenție de presa din Catalonia, Spania și Brazilia.

Deși este liber provizoriu, Alves are anumite restricții. I s-au confiscat ambele pașapoarte, brazilian și spaniol, și are obligația de a se prezenta săptămânal la tribunal. De asemenea, nu are voie să se apropie la mai puțin de un kilometru de victimă.

‼️Dani Alves sale de prisión en libertad provisional Está a la espera de sentencia firme con una condena de 4 años y 6 meses de cárcel por violación Esta mañana ha ingresado el millón de euros de fianza. Llevaba interno en Brians 2 desde enero de 2023@COPE pic.twitter.com/BfKiHFWwrG — Víctor Navarro (@victor_nahe) March 25, 2024

Alves a primit patru ani de închisoare

Alves a fost condamnat în februarie la 4 ani și jumătate de închisoare pentru agresiune sexuală. Sentința include și un ordin de restricție de a se apropia de victimă și o despăgubire de 150.000 de euro.

În vârstă de 40 de ani, Dani Alves este unul dintre cei mai titraţi fotbalişti din istorie. E la cucerit 23 de trofee cu FC Barcelona, unde a evoluat între 2008 şi 2016.

În cariera sa, brazilianul a mai jucat la Sevilla FC, Juventus Torino, Paris Saint-Germain şi Sao Paulo FC, iar în momentul arestării sale se afla sub contract cu echipa mexicană Pumas UNAM, care l-a concediat imediat după apariţia acuzaţiilor împotriva sa.