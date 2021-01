BREAKING NEWS | Prima reactie a lui Sumudica dupa ce a SEMNAT cu Rizespor! "Daca reusesc si aici, pot spune ca am experienta sa antrenez la nivel inalt!"

Marius Sumudica a semnat cu Rizespor un contract valabil pe un an si jumatate.

La scurt timp dupa despartirea de Gaziantep, Sumudica e gata sa revina in Turcia pentru o noua provocare.

Antrenorul roman a semnat cu Rizespor si vrea sa demonstreze sa isi demonstreze inca o data calitatile si sa salveze echipe din situatia dificila.

Rizespor e pe 16 in Turcia, la doar 2 puncte de locurile retrogradabile:

"S-a schimbat echipa si locul in clasament, mai multe lucruri. Dar imi plac provocarile si acum chiar urmaresc meciul Kayserispor cu Basaksehir. Basaksehir e urmatorul meu adversar. Va fi destul de greu, suntem o echipa aflata in subsolul clasamentului. Cinci jucatori au corona si nu pot sa aliniez cel mai bun '11'. Avem nevoie de transferuri si sper din tot sufletul ca Rize sa devina o forta in acest campionat, cum a fost si Gaziantep.

Anul asta nu ma gandesc, dar la anul ne vom bate si vom termina in primele 10. Acum trebuie sa salvez echipa de la retrogradare, nu imi e usor. Nu fac niciuna antrenament. Urmeaza sa plec in Turcia, joi voi pleca. Timpul e dusmanul meu in momentul de fata, trebuie sa cunosc echipa. Ii stiu, dar altceva e cand lucrez cu ei zi de zi. Avem de muncit pe multe planuri. Si trebuie sa aduc 3-4 jucatori sa ne ajute.

Voi face tot ce tine de mine ca Rize sa ramana in prima liga. Au fost seriosi, niste oameni extraordinari si incerc sa-mi fac treaba cat mai bine, sa dau tot si sa ii castig repede pe jucatori. Sa inteleaga filosofia mea si sa ajungem cat mai repede departe de locurile astea, de nisipurile miscatoare. De trei zile ma tot gandesc, dar oamenii au fost foarte insistenti, mi-au promis multe lucruri. Nu banii au fost importanti, dar imi doresc la fel, ca si cu Kayserispor si Gaziantep, vreau sa vad daca voi reusi si aici. Daca ii salvez si anul viitor ma clasez in primele 10, atunci chiar pot spune ca am capatat destula experienta si pot antrena la un nivel inalt. Pe un an jumate am semnat."

E greu cu Maxim. El mai are contract un an de zile, deocamdata nu se pune problema. Trebuie sa ajung sa evaluez lotul si dupa o sa plombam putin, sa vedem", a spus Sumudica la Digi Sport.