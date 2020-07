BREAKING NEWS | Alexandru Baluta a SEMNAT! Unde va evolua internationalul roman in urmatoarele trei sezoane

Alexandru Baluta (26 de ani) pleaca din Cehia dupa doar doi ani.

Internationalul roman a fost prezentat oficial la Academia Puskas, in Ungaria. Baluta paraseste Cehia dupa doar 2 ani, in care a evoluat pentru Slavia Praga si Slovan Liberec, unde a fost imprumutat in ultimul sezon.

Slavia platea 2.65 de milioane Universitatii Craiova in 2018 pentru serviciile atacantului roman.

"Avem al patrulea transfer al verii! Alexandru Baluta vine de la campiaoana Cehiei, Slavia Praga. Tanarul de 26 de ani, care poate fi folosit atat ca atacant, cat si ca mijlocas ofensiv, crescut la Academia Gica Popescu, a mai jucat pentru Chindia Targoviste, Viitorul si Universitatea Craiova", scriu ungurii de la Academia Puskas despre Baluta.

59 de meciuri a strans Baluta pentru cele doua echipe din Cehia, reusind sa inscrie 9 goluri si sa ofere 8 pase decisive.

Internationalul roman este cotat la 2 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Academia Puskas a terminat sezonul pe 3 in Ungaria si va juca in calificarile pentru Europa League. Baluta a semnat un contract valabil pe 3 sezoane cu noua echipa.