Mitrita, mesaj emotionant primit din partea iubitei dupa ce a fost prezentat la New York: "Cele mai frumoase lucruri!" FOTO

Alex Mitrita a fost prezentat oficial la New York City FC, echipa care a platit 8 milioane de euro pentru transferul sau.

Mitrita pleaca din Romania cu destinatia New York. Americanii abia asteapta sa-l vada in actiune. A fost prezentat ca un veritabil urmas al lui Giovinco in SUA, un jucator care a atras milioane de fani americani in ultimii ani.

Mitrita nu merge singur in America. O va avea alaturi pe iubita sa, care a jurat sa-i fie alaturi mereu. Ea i-a transmis un mesaj emotionant prin intermediul Instagram.

"Iti doresc cele mai frumoase lucruri care exista lume si sunt sigura aceasta noua aventura va fi una dintre acestea. Te iubesc enorm, iubirea mea! Sunt mandra de tine! Mereu langa tine. Te iubesc infinit", e mesajul emotionant postat de iubita lui Mitrita, Alesia, pe Instagram.

