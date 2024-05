"Execrabil!" Măldărășanu, iritat după acuzațiile de non-combat: "Astfel de meciuri te fac să te gândești departe"

Tunisianul Adel Bettaieb a marcat unicul gol al meciului, în minutul 74, iar Poli Iași a urcat, cel puțin temporar, pe loc de baraj, 14, cu 24 de puncte. În schimb, FC Hermannstadt, echipă deja salvată de la retrogradare și fără posibilitatea de a juca barajul pentru cupele europene - având în vedere că se află în insolvență - rămâne pe 9, cu 31 de puncte.

Marius Măldărășanu, după FC Hermannstadt - Poli Iași 0-1: "A fost cea mai slabă repriză de când sunt aici, de trei ani"

La finalul meciului, fanii lui Hermannstadt au scandat "Rușine să vă fie!", unii dintre ei chiar acuzându-i pe jucătorii Sibiului de non-combat. Marius Măldărășanu a negat vehement, însă a recunoscut că a doua repriză a fost cea mai slabă a lui FC Hermannstadt din ultimii trei ani.

"E normal să fim supărați. Am pierdut acasă după mult timp. Cel mai supărat sunt pe evoluția noastră în repriza a doua. E cea mai slabă repriză de când sunt aici. Nici prima nu a fost fantastică. Poli Iași, față de alte meciuri, a venit să aștepte greșeala noastră. A doua repriză a fost execrabilă, d-asta am și mutat la pauză. Am venit cu Paraschiv în față, cu forță. Ne-a lipsit prima preluare, posibilitatea de a avea progresie. Am introdus și al doilea atacant, dar prea puțin. A venit acel gol extraordinar, dar n-aveam voie să pierdem acasă.

Publicul ne-a taxat și este normal. Când am meritat, ne-au încurajat. De data asta merităm toate apostrofările lor. (n.r - despre acuzațiile fanilor) Nu vreau să comentez. Cine se scuză se acuză. E treaba fiecăruia să judece. Noi știm cum suntem ca oameni, restul nu contează.

Este dureros. Am avut chiar un sezon bun pe teren propriu. Am acumulat un număr de puncte care să ne dea speranțe la play-off, acum ne-am salvat de la retrogradare destul de devreme, însă liniștea parcă a fost prea mare. Poate dacă eram cu cuțitul la os băgam și azi capul în contră. Repet, e o înfrângere dureroasă, rămânem pe un loc pe care nu ni-l doream, dar mai avem o etapă.

(n.r - despre meciul următor, cu FC U Craiova) Știu unde vreți să bateți. Pe mine nu mă interesează lucrurile astea! Lumea poate să comenteze ce vrea. Da, jucăm cu altă echipă care se bate la retrogradare. Este treaba lor! Ca presă normal că zgândări, dar n-o să cad în capcana asta. Asta e, am fost foarte slabi azi. Viața e făcută din bucurii și din dezamăgiri. De data asta suntem dezamăgiți. Punct! Alte speculații nu mă interesează.

A fost cea mai slabă repriză de când sunt aici, de trei ani. Și ca atitudine, și ca abordare, n-aducem centrări. Asta e. Eu nu dau în jucători, mi le asum pe toate, dar normal că sunt și eu dezamăgit, cum e toată lumea.

(n.r - Întrebat dacă va continua la Hermannstadt) Normal că astfel de meciuri te fac să te gândești departe. Așa dezamăgit am mai fost când am peirdut în minutul 90+8 la Voluntari. Suntem la cald, nu vreau să iau decizii aiurea. Normal că te gândești la fel și fel de situații, de idei. Poate... nu știu ce se va întâmpla. Am contract, sunt aici, vedem ce se întâmplă", a spus Marius Măldărășanu.